فرح 7 ليال بسفح الأهرامات.. من هي إريكا هاموند عروس الملياردير أنكور جاين؟

سفح الأهرامات؛ قِبلة المشاهير حول العالم، وجزء لا يتجزأ من الحضارة المصرية، والشاهد والحي على عظمتها، وعلى الرغم من أن إحياء الحفلات بهذا المكان قد يكلف ملايين الجنيهات، إلا إن هذه المنطقة واحدة من أشهر اختيارات المشاهير العرب والأجانب، وآخرهم الملياردير الأمريكي أنكور جاين الذي احتفل بزفافه 7 أيام، منهما 4 أيام بمصر المحروسة، إذ احتفل بمنطقة سفح الأهرامات في حضور العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

صور عديدة تبدو كلوحة فنية، رصدت احتفال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي أنكور جاين، بزفافه على عارضة الأزياء ومصارعة WWE السابقة إريكا هاموند، إذ احتفل العروسان في تمام الساعة الخامسة صباحًا، بليلة افتتاحية في قصر محمد علي تحت شعار «القاهرة الحديثة»، وحضر الحفل شخصيات مهمة، منهم لانس باس وزوجه مايكل تورشين، وروبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، والمستثمر كيفن أوليري وزوجته ليندا، والمؤثرة سيرينا كريجان، والعديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين.

من هي العروس التي احتفلت بزفافها بسفح الأهرامات؟

ويرصد «الوطن» معلومات عن العروس إريكا هاموند، وفقًا لحساباتها الرسمية عبر linkdin، وإنستجرام.

اسمها إريكا هاموند.

مدربة لياقة بدنية شهيرة.

تُصنف بكونها من المدربين المفضلين للآلاف في جميع أنحاء العالم.

مغنية سابقة في WWE وتحولت إلى عضو مؤسس في فريق Rumble، أحد استوديوهات اللياقة البدنية الجماعية الرائدة في العالم.

حصلت على تعاونات مع أفضل العلامات التجارية العالمية للياقة البدنية.

قامت بالسفر حول العالم، لكنها اختارت مصر، وتحديدًا الأهرامات للاحتفال بزفافها، إذ انبهرت بالحضارة المصرية القديمة منذ زيارتها للبلاد العام الماضي.

شاركت متابعيها لقطات مصورة من حفل الزفاف، عبر «إنستجرام» معلقة: «عرسنا في مصر ♥️ 26/4/2024، شكرا لكل من جاء للاحتفال معنا، وشكرا لجميع الأشخاص الذين جعلوا حفل زفافنا ممكنا».