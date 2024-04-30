أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. البانيه بـ195 جنيها

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، عن تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 30-4-2024؛ إذ تباع للمستهلك بنحو 89 جنيها مقارنة بأسعار أمس؛ إذ كانت تباع للمستهلك بـ95 جنيهًا، وذلك بعد حملات المقاطعة التي توسعت وشملت مقاطعة البيض أيضا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، وتراوحت ما بين 76 إلى 80 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يصل إلى 89 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى لآخر؛ إذ تضاف أسعار النقل وغيرها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو البلدي ما بين 118 و124 جنيهًا للمستهلك.

وسجل سعر البانيه ما بين 195 و215 جنيها.

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 125 و130 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 113 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البط البلدي بين 118 و124 جنيها