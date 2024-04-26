سجّلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، استقراراً نسبياً في مختلف الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، إذ يتراوح سعر الفراخ البيضاء، من 82 إلى 83 جنيهاً من أرض المزرعة، وقد تختلف الأسعار من مكان لآخر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 26-4-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، لتتراوح بين 82 إلى 83 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 87 إلى 93 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى لآخر، حيث تضاف أسعار النقل وغيرها.

أسعار الفراخ اليوم

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، إلى استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق، ليتراوح بين 90 إلى 91 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء، ليسجل نحو 75 جنيها للكيلو، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.