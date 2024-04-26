انخفاض أسعار الأعلاف اليوم في بورصة الدواجن.. «تراجع أكثر من 1000 جنيه»

سجلت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، في مصر ببورصة الدواجن، تراجعًا ملحوظًا بمختلف أنواع الذرة، بقيمة 1128 جنيها للطن، بينما يتراوح سعر طن الذرة ما بين 11200 إلى 14857 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الأعلاف بأنواعها المختلفة في مصر، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- سجل سعر شيكارة الذرة الصفراء، تراجعًا في الأسواق اليوم، بنحو 100 جنيه، ليسجل نحو 775 جنيه للشيكارة، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- سجل سعر طن الذرة البيضاء، تراجعًا في الأسواق اليوم، بنحو 1128 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 14857 جنيه، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الذرة اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر طن الذرة الأوكراني تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، ليسجل سعر الطن نحو 11 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، ليسجل سعر الطن نحو 12ألفًا و400 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة البرازيلي، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، ليسجل سعر الطن نحو 12 ألفًا و400 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في بورصة الدواجن

- سجل سعر طن علف الصويا 44% استقرارًا في الأسواق، وانخفض السعر، ليسجل نحو 25500 جنيه.

- سجل سعر طن علف الصويا 46% استقرارًا في الأسواق المصرية، وانخفض السعر، ليسجل سعر الطن نحو 26500 جنيه.