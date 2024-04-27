اعرف أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

شهدت بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024، تراجعًا في أسعار الفراخ الساسو، بيما استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، وفي مختلف الأسواق والمحلات، حيث يتراوح سعر الفراخ البيضاء، ما بين 82 و 83 جنيهًا من أرض المزرعة، وقد تختلف الأسعار من مكان لأخر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 27 أبريل 2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، استقرارًا لتتراوح بين 82 إلى 83 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، كما تصل الفراخ البيضاء للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 88 و92 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى لآخر، حيث تضاف أسعار النقل وغيرها.

أسعار الفراخ اليوم

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، إلى تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق، ليتراوح بين 88 إلى 89 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 93 إلى 97 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء، ليسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، بحسب أخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.