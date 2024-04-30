«زراعة المنوفية»: توريد 38 ألف طن قمح إلى 13 صومعة بالمحافظة

قال المهندس محمد التركاوي وكيل مديرية الزراعة بالمنوفية، إن كميات توريد القمح ارتفعت إلى 38 ألف طن و289 كيلوجراما، خلال الأيام الماضية، جرى تسليمها إلى 13 موقعًا من الصوامع والشون والهناجر الموزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كمية الحصاد في المنوفية

وتابع «التركاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حجم الأراضي المنزرعة بالقمح في أراضي المنوفية بلغت 47 ألفًا و977 فدانا، مشيرا إلى أن مديرية الزراعة تتابع باستمرار عمليات الحصاد والتوريد في جميع المدن والقرى، موجهًا مديري الإدارات بالمراكز إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارع طوال موسم حصاد الذهب الأصفر.

تميز أراضي المنوفية

وأكمل وكيل وزارة الزراعة، أن الأراضي الزراعية في محافظة المنوفية تتميز بخصوبة أرضها على مر السنوات لذلك تعد أحد أكبر المحافظات الشهيرة بإنتاج القمح على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الإنتاجية هذا العام متميزة وعالية جدا في جميع الأراضي ما جعل المرازعين في حالة من الفرحة والبهجة هذا الموسم.