جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظة المنوفية، والتي تنطلق خلال الفترة المقبلة بجميع المدارس، بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنوفية، سيبدأ 16 مايو المقبل لمدة 7 أيام، على أن تنتهي الامتحانات يوم 22 من نفس الشهر، موضحا أنه أعطى تعليمات لجميع مديري الإدارات التعليمية من أجل الاستعداد جيدا لاستقبال الطلبة خلال فترة الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني الترم الثاني بمحافظة المنوفية سيبدأ يوم 9 مايو المقبل وينتهي 15 مايو.