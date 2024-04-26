تبدأ من 35 ألف جنيه.. انخفاض أسعار السيارات المستعملة في المنوفية

شهد سوق السيارات المستعملة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، استمرار انخفاض الأسعار للسيارات المستعملة، حيث تبدأ من 35 ألف جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإقبال من المشترين للاستفادة من هذه التخفيضات.

انخفاض أسعار السيارات المستعملة

وأكد محمد عبدالحفيظ عضو الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تستمر عمليات انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، في السيارات المستعملة في الفئات العليا.

توافر جميع الخدمات

وقال مصطفى صفوان نائب رئيس مركز شبين الكوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع الخدمات متوفرة داخل سوق السيارات المستعملة والتي تتمثل في: «سيارة الصحة سيارة الشهر العقاري - سيارات الحماية المدنية - شرطة المرور - مجلس المدينة»، مشيرا إلى أنه جار تجهيز السوق لفترة مسائية في الأسابيع المقبلة.

وقال أحد التجار، إن أسعار السيارات المستعملة انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الماضية، ما أدى إلى زيادة الإقبال لشراء العربيات كل يوم جمعة على مدار اليوم، وتتراجع أسعار السيارات من أسبوع إلى آخر، وفيما يلي أسعار بعض السيارات المستعملة في سوق السيارات:

1- سيارة نوع فيات 128 موديل 1984حالتها متوسطة «رشة برة وجوة» بسعر 35 ألف جنيه.

2- سيارة نوع شاهين موديل 2002 فابريكا من الداخل «ورشة خوارج» سعرها 140 ألف جنيه.

3- سيارة نوع شاهين موديل 2000 رخصة سنة و8 شهور فابريكا من الداخل «ورشه برة» بسعر 145 ألف جنيه.

4- سيارة مرسيدس موديل 1982 عفش جديد وحالة جيدة سعرها 180 ألف جنيه.

5- دايو ليكنزا موديل 1999 كلها كهرباء «رشة برة وفابريكا من الداخل» سعرها 250 ألف جنيه.