عميد كلية الذكاء الاصطناعي في المنوفية: أرشفة 400 مليون ورقة حكومية رقميا

أكد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، أهمية إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، موضحا أنه بمثابة حلم لأي دولة على مستوى العالم.

مصر تخطط لإنشاء مركز البيانات منذ 2018

وأضاف عبدالرؤوف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر تخطط لإنشاء وافتتاح مركز البيانات الخاص بها منذ عام 2018، مشيرا إلى أن كل جهات الدولة تمتلك سراديب تضم ورقيات مهمة بشكل هائل لا يمكن تخيله، ووزارات الدولة تؤرشف كميات ضخمة من الأوراق التي يمنع القانون إعدامها.

أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية

وعن أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية، أشار عميد كلية الذكاء الاصطناعي إلى أنه جرى أرشفة 400 مليون ورقة حكومية وتحويلها رقميا، وذلك بهدف عدم نقلهم ورقيا إلى أماكن الوزارات والحكومة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن إنشاء مركز بيانات وحوسبة سحابية بمثابة إنشاء عقل وذاكرة للدولة، موضحا أن الذاكرة يكون بها كل الأرشيف وبيانات الدولة، متابعا أن مركز البيانات يعني أمرين، هما: التخزين، والقدرة الحوسبية «تحليل للبيانات الموجودة».