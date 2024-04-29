تامر الحبال: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يساهم في النمو الاقتصادي

قال المهندس تامر الحبال عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية «P1» الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، خطوة في غاية الأهمية للدولة المصرية، للانطلاق نحو التحول الرقمي.

الانفتاح الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية اليوم، أن المركز يقدم العديد من الخدمات التي تساعد المجتمع المصري في الدخول للعالم الرقمي بشكل أسرع، ويضع مصر جنب إلى جنب مع الدول العظمى في مجال الانفتاح الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن هذا المشروع يساهم في النمو الاقتصادي المصري، فضلا عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب المصري، مما يؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم الشباب وتطوير قدراتهم، ومنح فرص عمل مختلفة.

مشروع «الحوسبة السحابية» يواكب الجمهورية الجديدة

وأوضح أن المشروع يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يعمل الرئيس عليها منذ عدة سنوات، من خلال التحول الرقمي في كل الأمور الخاصة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وتابع الحبال، أن مصر حظيت بوجود الرئيس السيسي صاحب رؤية ثاقبة، ويمتلك أفكارا جديدة وطموح كبير وقيادة حكيمة، مؤكدا أن هناك استفادة كبرى اقتصاديا من إن مصر نقطة رئيسية لنقل البيانات عالميا بين الشرق والغرب، و90%؜ من كابلات الإنترنت تمر من خلال مصر.

كما أن إنشاء مدينة العدالة سيكون هناك لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها تتمتع ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، مما يساهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري ومساعدتهم في توفير الوقت والجهد.