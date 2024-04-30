جامعة بنها تنظم أول معرض للزهور بمناسبة فصل الربيع

قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تعمل على نشر ثقافة الجامعة الخضراء في إطار تطبيق خطة مصر التنمية المستدامة، حيث يتم نشر الثقافة الخضراء بين الطلاب والاهتمام بالبيئة ومواجهة التغييرات المناخية، وزراعة قيم الجمال والتحضر بين منسوبي الجامعة.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الزهور في نسخته الأولى، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع تحت شعار «شوف الزهور واتعلم» واذييستمر لمدة يومين ويقدم المنتجات بأسعار رمزية للطلاب والكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر ، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور أحمد سعيد الأستاذ بكلية الزراعة بمشتهر، و رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

منتجات كلية الزراعة بمشتهر

وتفقد رئيس جامعة بنها ومرافقوه أجنحة المعرض التي ضمت العديد من نباتات الزهور المختلفة والمتنوعة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية، والشتلات من منتجات كلية الزراعة بمشتهر وبمشاركة عدد من العارضين.

خلق جيل واعي من الشباب

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بتنظيم المعرض، مؤكدا أن إقامة تلك الفعاليات تساهم فى خلق جيل واعي من الشباب مدرك لأهمية الزراعة وإنتاج الزهور والنباتات للمحافظة على البيئة وتجميلها.

من جانبه أضاف الدكتور السيد فوده أن الهدف من المعرض هو تنمية الذوق العام للطلاب ، وتسويق وبيع منتجات المعرض إلى مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجى بأسعار مناسبة.