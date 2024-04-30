ثوران بركان روانج في إندونيسيا للمرة السابعة خلال شهر واحد

تعيش إندونسيا ساعات عصيبة في ظل ثوران بركان جبل إيبو شرق البلاد، اليوم الثلاثاء بحسب وكالة علم البراكين في الأرخبيل، وسط رفع مستوى الإنذار مع إخلاء مناطق وإغلاق مطار دولي مجاور.

ثوران مستمر

اللافت أنَّ البركان ثار أكثر من 6 مرات منذ بداية إبريل الجاري وسط إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، فيما ترى السلطات أن البركان لا يزال يشكل خطرًا على الجميع.

وأشارت الوكالة في بيان إلى أن بركان جبل إيبو ثار في نحو الساعة 1.15 ليل الإثنين الثلاثاء (17.15 ت ج) ثمّ عاد ليثور مرتين وهو يقع على ارتفاع يزيد عن 5 كيلومترات، وسط تحذيرات من حدوث تسونامي بسبب الثوران المستمر وسقوط بعض الصخور في البحر.

إخلاء مستمر للسكان

وتم إخلاء أكثر من 800 مسكن كامل على مدار شهر فيما عاد عدد من السكن لبعض المنازل عقب رفع حالة الطوارئ الإثنين، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي عمدت السلطات إلى إغلاق مطار راتولانجي الدولي في مانادو، أحد أكبر مدن المحافظة المذكورة والتي تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر من البركان، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة لمراقبة الملاحة الجوية «إيرناف».

إندونيسيا تقع على حزام النار

وتقع دولة إندونسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان على حزام النار في المحيط الهادي حيث تنشط الزلازل والبراكين.