قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر حريصة على رفع كفاءة العمال وتلبية احتياجاتهم

قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن عمال مصر قدموا مثالا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل، إذ حققوا بطولات عظيمة وتاريخية، كانت سببا في دفع عجلة التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد في بيان صحفي، اليوم، بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر كانوا سببا رئيسيا فيما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لولا العمال في مصر ما تقدمت الدولة ولا نهضت، وبدونهم ما وصل الوطن إلى ما هو عليه الآن من تنمية واستقرار ورخاء.

وشدد على أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر، وتعطي ملف العمال اهتماما بالغا، وتعمل باستمرار على منحهم المزيد من الامتيازات من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضح أن الدولة عملت على رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، منوهًا بأن الدولة اتخذت من قبل حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، ما يعد انتصارًا لحقوق العمال.