«الأوبرا» تنظم احتفالية بمناسبة عيد العمال مساء الأربعاء المقبل

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية كبيرة للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ضمن احتفالات الثقافة المصرية بعيد العمال، يحيها كورال الشباب والأطفال تحت تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل على المسرح الكبير.

أهمية العمل والإنتاج لبناء الوطن

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من المؤلفات الغنائية التي وضعها كبار الملحنين، وأبرزت أهمية العمل والإنتاج لبناء الوطن إلى جانب عدد من الأعمال الحماسية التي تحث على العمل والاجتهاد لتحقيق المستقبل المشرق.

الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين

يذكر أنّ مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا مختلفة ومتنوعة منها «البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت»، كما جرى إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.