وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج المدارس الفنية وتسويقها لتشجيع الطلاب

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة إنتاج المدارس الفنية، من مشغولات ومستلزمات حسب التخصص وتسويقها لتشجيع الطلاب، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المادية لهم وعرض منتجاتهم بشكل كبير، خاصة أن منتجات الطلاب مميزة، مع التوسع وتفعيل مشروع رأس المال بشكل كبير.

جاء ذلك خلال جولة وزير التعليم بمعرض طلاب المدارس الفنية بالقاهرة تحت عنوان «ابدع واصنع» واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض طلاب المدارس الفنية والذي يتمّ تنظيمه بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر، إذ ناقش مع الطلاب الابتكارات والمعارف المكتسبة من أعمالهم اليدوية التي يتمّ تنفيذها في المدارس الفنية طوال العام الدراسي.