تعيينات وزارة التربية والتعليم.. اعرف الشروط والوظائف المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، حاجتها لشغل عدد من الوظائف: «مدير عام الإدارة العامة للشؤون التنفيذية- مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني».

نوعية وظائف التربية والتعليم بقنا 2024

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، إلى أنّ وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني، تقع على قمة الوظائف، ويختص شاغلها بتنفيذ خطة التعليم الفني بنطاق المحافظة والتأكد من توفير كافة التجهيزات اللازمة لتوصيات التعليم الفني المختلفة بمدارس المحافظة، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة منها.

المستندات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم بقنا 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة.

- طلب مقدم باسم محافظ قنا يرفق فيه (عدد 7 ملفات أحدهم معتمد ومختوم بختم حي) والباقي صور، كل ملف منها يتضمن ما يلي:

- عدد 4 صور شخصية 4/6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالحالة الوظيفية من جهة عمل المتقدم متضمنًا كافة البيانات الوظيفية خاصة آخر ثلاث سنوات لكل من مراتب ودرجات تقويم الأداء، وكذا الجزاءات عن ذات الفترة.

- شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل- مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين أداء الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وذلك وفقا لنموذج مقترح التطوير المرافق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017 ورقيا.

- المستندات الدالة على الدورات التي حصل عليها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازات المتقدم السابقة.

- المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعلى، وإجادة لغات أجنبية والحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث، وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها، وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- تقديم سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية، وشهادة قانونية إن أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري، وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية.