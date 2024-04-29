حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التخصصات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم بمحافظات الوجه البحري، موضحا أن الوظيفة عبارة عن معلم مساعد للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، لافتا إلى أن التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف التربية والتعليم بمحافظات الوجه البحري

وفق تقرير للجهاز، فتصدرت محافظات الوجه البحري، قائمة الاحتياج لجميع التخصصات، في محافظة القاهرة تتضمن الوظائف مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، ما عدا كل من مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، وتتفق معها محافظة المنوفية.

أما في محافظة الإسكندرية فتتضمن التخصصات المطلوبة اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والحاسب الآلي، وفي البحيرة مادة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي أي جميع التخصصات المتاحة بالمسابقة.

التخصصات المطلوبة تشمل اللغتين العربية والإنجليزية

في محافظة الغربية، أكد الجهاز أن التخصصات المطلوبة تتمثل في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، في كفر الشيخ، تتضمن التخصصات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم.

أما في محافظة المنوفية، تتضمن التخصصات المطلوبة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، وتحتاج مدارس محافزة القليوبية لمعلمي تخصصين فقط وهما اللغة العربية والإنجليزية.

واتفقت محافظات الدقهلية ودمياط والجيزة والشرقية، في الحاجة لتخصصات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، حيث نوه الجهاز المركزي إلى قلة تخصصات الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي في محافظات الوجه البحري.