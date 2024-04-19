«مصر تستطيع» يتعاون مع «التربية والتعليم» لتقديم مراجعات الثانوية العامة

شاركت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، التي خصصها لطلاب وطلبة الثانوية العامة، وتتضمن مراجعة في صورة أسئلة ومسابقة بين الطلبة، في إطار خدمة جديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلن الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، تقديم خدمة جديدة بداية من الأسبوع المقبل، وهي مراجعات الثانوية العامة في شكل مسابقة بين الطلاب المتفوقين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مقدم البرنامج، أن الأسئلة يتم وضعها من مستشاري المواد، وستكون البداية بمادتي اللغة العربية والتاريخ، مواصلا: «التجربة ممتعة جدا، ورجعنا ذاكرنا من جديد، وعاوز أقولكم إن مناهج الأجيال الجديدة، أصعب بكثير من اللي درسناه، وده طبيعي، لأن زمنهم مختلف، والتفوق فيه مش سهل أبدا، شكرا للمتحدة للخدمات الإعلامية».