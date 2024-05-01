أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عن تحديث في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 1-5-2024 إذ تباع للمستهلك بنحو 88 جنيها مقارنة بأسعار أمس؛ إذ كانت تباع للمستهلك بـ89 جنيهًا، محققة قيمة تراجع جنيها واحدا عن أسعار أمس وذلك بعد حملات المقاطعة التي توسعت وشملت مقاطعة البيض.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 1-5-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، نحو 77 جنيها للكيلو في أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر 88 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى لآخر؛ إذ تضاف أسعار النقل وغيرها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 117 و123 جنيها للمستهلك.

سجل سعر البانيه ما بين 190 و210 جنيهات.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 123 و128 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 114 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 120 و124 جنيها.