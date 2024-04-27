تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم السبت 27-4-2024.. تراجع ملحوظ

أعلنت شركات ومصانع الحديد عن تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم السبت 27-4-2024، إذ سجّل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و100 جنيه للطن، وتقاربت الأسعار مع المعلنة قبل يومين من الشركات ومصانع الحديد، وبلغت نحو 39 ألفا و200 جنيه، أي أن سعر طن الحديد حقق نسبة تراجع بلغت 100 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجّل سعر حديد عز نحو 42 ألفًا و650 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة، محققًا قيمة تراجع 200 جنيه للطن.

- وسجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا و400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 150 جنيها للطن.

- كما سجل سعر حديد بشاي نحو 42 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و50 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 41 ألفا 500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد العلا نحو 39 ألفا 250 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد المصريين اليوم في مصر، إذ سجل نحو 42 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 39 ألفًا و150 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.