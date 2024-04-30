عاجل | تراجع كبير للمرة الثانية.. اعرف سعر جرام الذهب عيار 21

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-4-2024، تراجعًا جديدًا للمرة الثانية علي التوالي خلال ساعة واحدة، إذ انخفض بنحو 20 جنيهًا للشراء و10 جنيهًا للبيع، ليسجل 3080 جنيهًا للبيع، و3050 للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل تراجعًا سعر الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة خلال التعاملات اليومية، وفقًا لأخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 3520 جنيهًا للبيع، 3485 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3080 جنيهًا للبيع، و3050 للشراء بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2640 جنيهًا للبيع، 2614 جنيهًا للشراء بدون مصنعية.

- سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2059 جنيهًا للبيع، 2039 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024، استقرارًا بمحلات الصاغة، بنحو 24 ألفا و640 جنيها للبيع بتراجع 80 جنيهًا، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2313 دولارًا للبيع.