تراجع مفاجئ في أسعار سبائك الذهب.. «الحق اشتري»

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 29-4-2024، تراجعًا ملحوظًا حسبما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في محال الصاغة، دون احتساب ضريبة ومصنعية، وذلك بعد الانخفاض الأخير في بداية التعاملات المسائية.

أسعار سبائك الذهب

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب بمختلف الأعيرة اليوم الاثنين، وفقًا للشعبة العامة.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام بقيمة 3.575 جنيهًا، بما يعادل نحو 114.98 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام بقيمة 8.937.5 جنيهًا، بما يعادل نحو 287.45 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات بقيمة 17.875 جنيهًا، بما يعادل نحو 574.9 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات بقيمة 35.750 جنيهًا، بما يعادل نحو 1.149.8 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما بقيمة 71.500 جنيهًا، بما يعادل نحو 2.299.6 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام بقيمة 111.182 جنيهًا، بما يعادل نحو 3.592.672 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما بقيمة 178.750 جنيهًا، بما يعادل نحو 5.749 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام بقيمة 357.500 جنيهًا، بما يعادل نحو 11.498 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام بقيمة 1.787.500 جنيهًا، بما يعادل نحو 57.490 دولار.