20 جنيها تراجعا في سعر الذهب عيار 21 اليوم.. اعرف الجرام بكام؟

تراجع جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 21، بقيمة 20 جنيهًا، وذلك خلال التعاملات الصباحية، وفق المعلن من شركة ومؤسسة جولد بيليون، والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3070 جنيها للبيع، و3090 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 24

بينما تراجع سعر الذهب عيار 24 في الصاغة نحو 18 جنيهًا، إذ سجل 3508 جنيهًا للبيع، و3531 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر نحو22 جنيهًا، إذ سجل نحو 3216 جنيهًا للبيع، و3237 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 2632 جنيها للبيع، و2649 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 10 جنيهات، وبلغ 2046 جنيها للبيع، و2060 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

كما تراجع سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1755 جنيهًا للبيع، 1766 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألفًا و720 جنيهًا.