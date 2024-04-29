1000 جنيه تراجعا في سعر الذهب عيار 21 منذ 5 أشهر.. تفاصيل الانخفاض الكبير

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، قيما انخفض عيار 21 بنحو 1000 جنيه تقريبًا منذ يناير الماضي، بعد أن سجل سعر 4050 جنيهًا دون مصنعية، ولكن بعد تراجع الدولار وكبح جماح السوق الموازية، شهد المعدن الأصفر سلسلة تراجعات، متأثرًا بتراجع الأخضر حتى وصل سعر عيار 21 إلى 3060 جنيهًا.

القضاء على السوق السوداء

وسجل الجنيه الذهب تراجعا بنحو 7000 جنيه تقريبًا منذ يناير الماضي، بعدما كان يبلغ سعره نحو 30100 جنيه، ولكن مع القضاء على السوق السوداء بدأ سلسة من التراجعات، حتى وصل إلى 24560 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق الصاغة المصرية، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3520 جنيهًا للبيع، و3497.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 اليوم عند مستوى 3226.75 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر تراجعا عند 3080 جنيها للبيع، و3060 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة حالةً من الانخفاض عند مستوى 2640 جنيها للبيع، و2622.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في مصر نحو 2053.25 جنيه للبيع، و2040 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

هبط سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر عند 1760 جنيهًا للبيع، و1748.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المحلي عند 24640 جنيهًا للبيع، و24480 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

تراجع سعر أوقية الذهب ليصل إلى مستوى 2341 دولارًا للبيع، و2340 دولارًا للشراء.