خبير تكنولوجي: مراكز البيانات أنهت عصر مكتبات حفظ الأرشيف غير الآمنة

عرّف المهندس باسم بشرى، استشاري معهد تكنولوجيا المعلومات، معنى كلمة الحوسبة السحابية، قائلا إن المقصود من الحوسبة أجهزة الكمبيوتر، اما كلمة السحابية تشير إلى بُعد مكان الأجهزة عن المستخدمين، فمثلا الشخص في المنزل يستخدم جهاز الكمبيوتر ويتواصل مع أجهزة أخرى في أماكن أخرى قد تبعد عنه آلاف أو مئات الكيلو مترات.

التواصل بين الأجهزة وبعضها البعض

وأضاف «بشرى»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»: «التواصل بين الأجهزة وبعضها البعض لابد أن يكون سريعا، حتى نستطيع نقل البيانات الخارجة من الكمبيوتر الخاص بي لجهاز كمبيوتر آخر بعيد، والعكس صحيح».

أهمية مراكز البيانات والحوسبة السحابية

وأكد أهمية مراكز البيانات والحوسبة السحابية، فأي مؤسسة حكومية لديها كم ضخم من البيانات، فعلى سبيل المثال الشهر العقاري الذي يضم أوراقا وعقودا وتوكيلات مسجلة في الدفاتر، مشيرا إلى أن حفظ الأوراق في الدفاتر أمر غير آمن، إذ يمكن تعرضها للحرق أو التلف أو الفقد، وهكذا.

مكتبات أرشيفية ضخمة

وأشار إلى أن كل المؤسسات الحكومية المختلفة كان لديها مكتبات ضخمة للغاية تضم أرشيف الأوراق الخاصة بالمواطنين، ولكن هذه المكتبات لم تعد موجودة، إذ أصبح يتم تخزين البيانات على أجهزة الكمبيوتر.