ساعات قليلة، تفصلنا عن بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في كل المصالح والجهات الحكومية، إذ تصبح الساعة الـ12 منتصف ليل القاهرة اليوم الخميس، هي الـ1 صباح غد الجمعة 26 أبريل، لتبدأ المصالح الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية بتعديل مواعيد العمل بها وفقًا للتوقيت الصيفي.

وحددت وزارة العدل، موعد عمل الشهر العقاري والتوثيق بعد تطبيق التوقيت الصيفي، والتي يبدأ تطبيقها بداية من بعد غد السبت، أول أيامل عمل الأسبوع المقبل.

فترات صباحية ومسائية

ويختلف نظام العمل في مكاتب الشهر العقاري عن المصالح الحكومية الأخرى، إذ يمتد عملها لفترتين صباحية ومسائية، لتقديم خدماتها للمواطنين على مدار ساعات اليوم، إضافة إلى تقديم الخدمات الموجزة للمواطنين «أون لاين» عبر تطبيق الشهر العقاري، وكذلك تحديد الفروع القريبة، وحجز الأدوار بدلًا من الانتظار داخل المقرات تجنبًا للزحام.

مواعيد العمل في كل فترة

- تعمل مصالح الشهر العقاري على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة فقط.

- يتواصل العمل في المقرات صباحًا ومساءً من خلال فترتي عمل «صباحية و مسائية».

- تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ 2 مساءً.

- تتبدأ الفترة المسائية من الساعة الـ4 مساءً إلى الساعة الـ7:30 مساءً.

- تتزامن مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهوروية، بعد تطبيق التوقيت الصيفي دون اختلاف.