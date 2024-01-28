مبادرة «أرشيف مصور» لصناع الثقافة بمعرض الكتاب.. سجل حضورك بصورتك واسمك

يتوفر استوديو مجهز على أعلى مستوى، لمواصلة تنفيذ مشروع الأرشيف المصور لصناع الثقافة، داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، للعام الرابع على التوالي، بدعم من الدولة متمثلة في الهيئة العامة للكتاب والشركة المنظمة للفعاليات، من خلال فريق «أيزو» الذي استعان في هذه الدورة برسامة خط عربي، لكتابة أسماء رواد المعرض والمبدعين، ووضعها في خانة بجوار الصورة التي يتم طباعتها وتسليمها لصحابها، مع نسخة رقمية لاستخدامها على السوشيال ميديا.

كتابة أسماء رواد معرض الكتاب على صورهم

تقول يارا أيمن، مدرس مساعد في إحدى الجامعات، إنّ هذه تعد المرة الأولى لها للمشاركة في معرض الكتاب، مع الفريق القائم على المشروع، للقيام بمهمة كتابة أسماء رواد المعرض، معبرة عن سعادتها بالتجربة: «بقالي سنتين بتعلم خط عربي بجانب شغلي، ومكنتش متوقعة الناس هتفرح بالشكل ده من حاجة بسيطة بعملها».

تبدأ عملها داخل الركن المخصص لهم، من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، تكتب أسماء كل من التقط صورة: «بكتب اسم الشخص وبسيبه ينشف وبيستلمه مع صورته بالمجان، وفرحة الناس بتخلينا نتحمل ضغط اليوم ولكنا متحمسين لإسعاد جمهور المعرض، وخاصة الكتاب، وبنضيف حاجة جديدة لكل السنين اللي فاتت».

يقول علاء فريد، صاحب المشروع، إنّ هذه المشاركة الرابعة للفريق لتقديم مشروعهم المصور لصناع الثقافة «أو فوتو بوك 24»، مشيرًا إلى أنه قدم هذا العام فكرة جديدة مستوحاة من شعار المعرض «نصنع المعرفة ونصون الكلمة»: «وأكتر ناس بتصون الكلمة الخطاطين، جبنا أستاذة شاطرة في الخط العربي، تكتب أسماء الكتاب بشكل فوري، واستلام صورتهم مطبوعة، وبيستخدموها كمان رقميًا».

يجري إنتاج الصور والكتابة بشكل مجاني واحترافي، بدعم من الدولة والقائمين على أرض المعارض: «تبنوا المشروع بشكل تام من تجهيز الأرض والإمكانيات والاستوديو بشكل كامل والمطبوعات، وأحب أوجه الشكر للهيئة وللدولة والقائمين على تنظيم المعرض؛ لأنهم وفروا كل الإمكانيات والإقبال فاق التوقعات».

ويضيف، أنه في الدورات السابقة، كان أول يوم يلتقط فيه ما بين الـ30 و40 صورة فقط، ولكن هذا العام التقط في اليوم الأول ما يزيد عن 300 صورة والعدد في تزايد مستمر: «زحام شديد السنادي من أول يوم وده دليل على نجاح الدورة وإن الشباب لسه بيقرأ، رغم ارتفاع أسعار الكتب اللي بيحاول أصحاب دور النشر عمل خصومات عليها للتشيجع على القراءة».