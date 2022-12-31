حصاد العلاقات المصرية الكويتية في 2022.. زيارات رسمية وتعاون برلماني وفعاليات رياضية

تميزت العلاقات المصرية الكويتية خلال عام 2022 بطبيعة خاصة، فهي متجذرة وتاريخية جمعت بين البلدين الشقيقين رسميا وشعبيا، وجسدتها العديد من المواقف الأخوية بين البلدين، وهي نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث تؤكد البلدان دائما تأييدهما ووقوفهما إلى جانب البعض بما يحقق أمنهما واستقرارهما، كما تقوم العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي على المحبة والود المتبادل من منطلق الاخوة والعروبة، وتحظى الجالية المصرية المتواجدة في الكويت باهتمام ورعاية كبيرين من جانب القيادة والشعب الكويتي.

وشهد عام 2022 العديد من الزيارات الرسمية من كلا البلدين والمشاركة في المحافل الدولية بمختلف المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية؛ بما يؤكد توافق الروؤى بين البلدين في تلك المجالات، ومن هذه الزيارات زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت في 22 فبراير الماضي، حيث استقبله في المطار ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتقى بأمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح؛ للتهنئة بعيد الكويت الوطني، كما عقد الرئيس السيسي على هامش الزيارة جلسة مباحثات رسمية.

خصوصية العلاقات التاريخية

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق علي الغانم، لـ «أ ش أ» على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السيسي للكويت، واصفا تلك الزيارة والمباحثات التي أجراها مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بأنها تعكس خصوصية واستثنائية العلاقات التاريخية الوطيدة، وتؤكد وحدة المصير المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: «نقول للرئيس السيسي حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني الكويت، ونسأل الله أن يوفق بلدينا لكل ما من شأنه دعم الروابط المشتركة بين الجانبين ورفعة شأن الأمة العربية».

كما قام رئيس مجلس النواب الدكتور المستشار حنفي جبالي في العاشر من شهر مارس الماضي بزيارة رسمية مع وفد يضم 10 أعضاء من مجلس النواب لدولة الكويت بناء على دعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي، تضمنت الزيارة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، تناولت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

فعاليات رياضية

وفي المجال الرياضي، استضافت الكويت البطولة العربية للأندية لكرة السلة في الفترة من 5 إلي 15 أكتوبر الماضي، والتي شارك فيها ناديا الأهلي والاتحاد السكندري، كما استضافت لقاء المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيرة البلجيكي في مباراة ودية؛ وذلك في إطار استعدادات المنتخب البلجيكي لخوض منافسات كأس العالم بقطر، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل، هدف حيث شهد المباراة أكثر من 40 ألفا من أبناء الجالية المصرية بالكويت والمواطنين الكويتين كما شهد تواجد اللاعب المصري محمد صلاح ضمن صفوف المنتخب المصري ترحيبا كبيرا من كافة فئات الشعب الكويتي.

معرض الكتاب الكويتي

وفي المجال الثقافي، شاركت مصر في فعاليات معرض الكتاب الكويتي الـ 45 في 14 من شهر نوفمبر الماضي، والذي جاء بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا حيث أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت خلال تفقدة الجناح المصري حرص الدولة المصرية على المشاركة الإيجابية والفعالة في كافة المعارض الدولية للكتاب ولاسيما معرض الكويت الدولي للكتاب الذي شاركت فيه مصر هذا العام 56 دارا للنشر تشمل كافة مناحي المعرفة الثقافية والأدبية والعلمية، كما استضافت الفعاليات ندوات متنوعة لعدد من الكتاب المصريين والعرب.

كما نظمت الكويت، في 18 من شهر ديسمبر الجاري، فعاليات الأسبوع المصري الكويتي، بمشاركة أكثر من 80 مؤسسة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات ووكالة أنباء الشرق الأوسط، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر، وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات.

وأكد رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، أن انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 13 بمصر يأتي في ظل علاقات تاريخية متجذرة، ومستمرة في التقدم والازدهار بمختلف المجالات، وقد ساهم النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعالية بالسنوات الماضية في تأكيد المفاهيم والأسس التي تضمن جدوي التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأن مصر تعد بحق أرضا واعدة بقدراتها ومواردها البشرية وانطلاقتها الاقتصادية المتطورة، وهو ما لمسناه فعليا من خلال تجارب تنموية ناجحة بين البلدين الشقيقين وتدفق الاستثمارات الكويتية إلى مصر في الآونة الأخيرة، والتي استطاعت أن تحقق قفزات سريعة في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

كما أوضح «بهبهاني»، أن الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية بمختلف المجالات.

وقام عدد من الفنانين والمطربين المصريين بإقامة حفلات فنية متنوعة بدولة الكويت خلال عام 2022 شهدها أعداد كبيرة من الجالية المصرية بالكويت وأبناء الشعب الكويتي، منهم الموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب عمرو دياب والفنانة أنغام.