محافظ القاهرة: حريصون على تمكين وتأهيل طلاب المدارس الفنية لسوق العمل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفني، باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر 2030، ما جعل الدولة تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي، يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح معرض التعليم الفني وورش العمل «ابدع واصنع» بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر، بمشاركة 38 مدرسة صناعي.

تمكين الشباب

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة، للتفوق في مسيرتهم المهنية، من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

المنتجات الفنية

وأشار محافظ القاهرة خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية إلى أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا في كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم.