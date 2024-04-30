محافظ القاهرة يوجه بتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق والمخابز

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء والجهات المختصة بتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتشديد حملات المراقبة على المخابز الحكومية، ومخابز إنتاج الخبز السياحي، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية، التي أقرتها وزارة التموين مؤخرا بعد انخفاض سعر الدقيق.

إعلان أسعار في مكان واضح

وأشار إلى أن الأسعار راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة، حرصا على مصلحة المواطنين، مع تأكيد وضع المخابز أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي للمواطن في مكان ظاهر.

حملات رقابية

وقام اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينه نصر، بالتنسيق مع مدير إدارة التموين والمحلات شرق مدينة نصر والأجهزة الرقابية على السلع الغذائية بشن حملات رقابية على مختلف المخابز السياحية، أسفرت عن تحرير محاضر للمخابز المخالفة، تنوعت المحاضر بين عدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، أو عدم الإعلان عن السعر.

وأكد رئيس الحي أنه جار استمرار حملات المراقبة على المخابز السياحية والبلدية، لمطابقة الخبز للمواصفات.