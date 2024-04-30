وزيرة الثقافة تزور أجنحة الناشرين المصريين بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

زارت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والسفير شريف عيسى؛ سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أجنحة الناشرين المصريين في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، بدعوة من رئيس الاتحاد فريد زهران.

جولة وزيرة الثقافة في معرض أبو ظبي

وحضر الجولة محمد رشاد؛ رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور أحمد بهي الدين؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الناشرين المصريين.

تجولت الوزيرة بين أجنحة الناشرين وأكدت أهمية التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين ووجهت الشكر إليهم لجهودهم الكبيرة في تمثيل صناعة النشر المصرية تمثيلاً مشرفاً في هذه الدورة من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والذي تحل فيه جمهورية مصر العربية كضيف شرف.

وزيرة الثقافة في معرض أبو ظبي

وافتتحت وزيرة الثقافة المصرية جناح مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والذي صُمم على هيئة صرح أثري مصري وزين بكتابات هيروغليفية وشعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة».

ويحتفي المعرض بشخصية المعرض نجيب محفوظ، من خلال تخصيص عدّة جلسات تركّز على الجوانب الاجتماعية والتاريخية التي تضمّنها أدبه.

وتفقدت الكيلاني الجناح الخاص بأديب نوبل نجيب محفوظ الشخصية المحورية للمعرض، والذي يضم إصداراته وصمم على الطراز الإسلامي لمنازل القاهرة التاريخية والتي ألهمته في الكثير من أعماله.