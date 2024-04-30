«الصحة»: تنظيم 113 ألف ندوة توعوية للسيدات عن تنظيم الأسرة

نظمت وزارة الصحة والسكان، 113 ألفا و848 ندوة توعوية حول أهمية الصحة الإنجابية، و48 حملة تنشيطية تحت شعار «حقك تنظمي»، بمختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة تنمية الأسرة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

4 آلاف و405 ندوة داخلية للسيدات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نظمت 4 آلاف و405 ندوة داخلية للسيدات المترددات على مراكز صحة الأسرة، و2696 ندوة خارجية للسيدات والرجال بمختلف القرى، كما نظمت 296 لقاء جماهيريا بمراكز الشباب والمدارس والجامعات، لتنمية الوعي حول أهمية الصحة الإنجابية.

وأشار إلى أن الوزارة نظمت 106 آلاف و451 ندوة للسيدات داخل نوادي المرأة، لرفع مستوى الوعي الصحي حول الصحة الإنجابية، وزيادة المنتفعات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، مشيرا إلى إقامة 926 معرضا لتسويق منتجات السيدات بنوادي المرأة، التي تهدف إلى خفض الأمية بين السيدات والفتيات.

قوافل صحة إنجابية

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة نظمت 48 حملة تنشيطية للصحة الإنجابية، وقوافل صحة إنجابية على مستوى الجمهورية، تحت شعار «حقك تنظمي» بالإضافة إلى 12 قافلة توعوية وخدمية لعمال مصانع الملابس الجاهزة، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة، وغرفة الملابس الجاهزة.

وأشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن القطاع نفذ 5 آلاف و93 زيارة إشرافية لمتابعة تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وأداء الرائدات الريفيات والممرضات بعيادات الصحة الإنجابية وأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات المطبق بها برنامج خدمات الصحة الانجابية بعد الولادة والإجهاض.

وأضاف أنه جرى تدريب 2749 طبيبا و2166 ممرضة، على تقديم خدمات الصحة الانجابية، ودليل المشورة، وعلى الفحص باستخدام السونار، و56 طبيبا، و67 صيدليا بالقطاع الخاص على تقديم المشورة وخدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تدريب 1237 رائدة ريفية على الترويج لخدمات الصحة الانجابية بعد الولادة، وعلى رسائل الصحة الانجابية الجديدة بحسب الفئات المستهدفة.

وتابع «عباس» أنه جرىتدريب 200 صيدلي على المشورة وإدارة الوسائل، و1610 مسئول إحصاء على إدخال البيانات والتحليل وإنشاء التقارير، و220 مسئول بنوادي المرأة على تمكين المرأة المصرية، كما جرى تدريب 486 واعظ ديني على برنامج الصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الولادات وصحة الأم والطفل.