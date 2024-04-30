200 كتاب حول العالم يحتوي على مواد سامة خطيرة.. ما سر الطبعات القاتلة؟

هواة القراءة يعشقون الكتب القديمة والأغلفة التي تحولت إلى اللون الأصفر دليلا على عراقتها؛ لكن تخيل أن تحصل على نسخة كتاب بالمواصفات التي تبحث عنها لسنوات وتجد غلافها سامًا، بمجرد أن تستنشق رائحته تفقد حياتك على الفور، هذا ما حدث مؤخرًا، عندما وجد العلماء آثارا لمادة الزرنيخ الكيميائية السامة في أغلفة أكثر من 200 كتاب من جميع أنحاء العالم، وفق موقع «ديلي ميل».

أغلفة كتب سامة

وجد العلماء آثارًا للمادة الكيميائية السامة، الزرنيخ ، في أغلفة أكثر من 200 كتاب من جميع أنحاء العالم، وهذه الكتب من القرن التاسع عشر تتميز بأغلفة خضراء تحتوي على مستويات مثيرة للقلق من الزرنيخ ، مما دفع بعض المكتبات إلى إزالتها من الرفوف.

كما حدد الباحثون في جامعة «ديلاوير» الأغطية الحمراء والصفراء التي تحتوي على مستويات من الزئبق والرصاص باستخدام الأشعة السينية لاختبار المركبات الكيميائية.

وينصح العلماء الآن الجمهور بتوخي الحذر من الأعمال الملوثة، قائلين إن التعرض لها قد يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وآفات وسرطان.

أسماء الكتب السامة

تضمنت عناوين الكتب التي أًصدرت في منتصف القرن التاسع عشر الأعمال الشعرية الكاملة لوليام كوبر إسق (1845)، وجرس الحرية (1856)، وإكليل الشتاء من زهور الصيف» (1855).

بحسب «ديلي ميل» بدأ الناشرون في العصر الفيكتوري في إنتاج الكتب بكميات كبيرة في أوائل القرن التاسع عشر، ومع زيادة الطبعات أصبحت باهظة الثمن لأن العناوين كانت تُصنع تاريخيًا بأغلفة جلدية، لذلك قام ناشرو الكتب بإنشاء أغلفة كتب تحتوي على صبغة خضراء لأنها كانت بديلا أرخص للجلد، لكنهم لم يكونوا على علم بأن الزرنيخ المستخدم في صنع الصبغة يمكن أن يكون قاتلا.

اختار الناشرون استخدام الألوان الزاهية مثل اللون الأخضر الزاهي الذي كان يسمى أخضر باريس، أو الأخضر الزمردي أو أخضر شيل نسبة إلى الكيميائي الذي اكتشف الزرنيخ، لجذب القراء.

لا تزال هذه الكتب منتشرة في المكتبات، مختبئة بين مجموعات كبيرة من المجلدات في المؤسسات حول العالم، جرى اكتشافها يومًا بعد يوم، ووضعها في بيئة تشبه الحجر الصحي لمزيد من التحليل.