طرق تحميل كتب وزارة التعليم 2024 للترم التاني pdf.. اعرف الرابط

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا إلكترونيًا لتحميل كتب الوزارة 2024 للترم التاني pdf، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، وفقًا لقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، بإتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني.

كتب الوزارة 2024 للترم التاني pdf، وفرتها الوزارة، وتتضمن على المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، مع تقديم المفاهيم بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

خطوات تحميل كتب الترم الثاني 2024 pdf

يبدأ تحميل كتب الترم الثاني من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الذي وفرته الوزارة، وإتباع مجموعة من الخطوات وهي الآتي:

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار السنة الدراسية

- اختيار الفصل الدراسي

- اختيار نوع المحتوى

- اختيار المادة الدراسية

- الضغط على زر بحث.

- تظهر المادة الدراسية في صيغتين يختار الطالب صيغة منهما.

- الصيغة الأولى pdf والثانية استعراض المقرر الدراسي دون تحميله.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ وبالتوازي مع تسلم الطلاب الكتب الدراسية في المدارس، مؤكدة حرصها على تطوير المنظومة التعليمية بكافة أدواتها من أجل تمكين الطلاب من تعليم ذو جودة عالية.