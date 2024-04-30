وزير التعليم: المدارس الفنية أهم الطرق الداعمة للاقتصاد

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني في القاهرة تحت عنوان «ابدع واصنع» والذي يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسي 2024، وذلك بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من ورش العمل المتعلقة بالحاسب الآلي، والمشروعات التجارية «الطباعة والنسيج، والفخار، الزخرفة» ومشروع التخرج من الهيئة العربية للتصنيع، وورش ترميم الآثار، وورشة أعمال الخرسانة، وورشة الأعمال الصحية، وورشة البياض، وورشة الصياغة والمعادن، وورشة خراطة، وورشة تطعيم الخشب، وورشة سيارات، إضافة إلى ورشة عمل تعليم مزدوج بشركة تويوتا مصر.

كما تفقدا عددًا من معروضات الصناعة الخشبية، والإنتاج الزراعي، والأقسام الكهربائية، والإلكترونية، وأقسام التبريد والتكييف، وأقسام النسيج، وأقسام ريادة الأعمال، والأقسام الزخرفية، والمعادن الزخرفية، والأقسام الميكانيكية، وأقسام الملابس الجاهزة، والمدارس الفندقية، ومعروضات التربية الخاصة.

وناقش الوزير الطلاب بشأن مشروعاتهم وكيفية الاستفادة منها، حيث وظّف طلاب وطالبات المدارس المشاركة أدوات الذكاء الاصطناعي في مشروعاتهم، وبينها «نقاط ضعف الذكاء الاصطناعي باستخدام برنامج Chat GPT»، وقدّمت مدرسة السلام التجارية بنات بإدارة الساحل التعليمية مشروع حول تصميم «أمن المعلومات باستخدام برنامج After effect».

مدارس التعليم الفني

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، مشيرًا إلى أنّ مدارس التعليم الفني تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد، مؤكدا أنّ المدارس قادرة على التطوير المستمر وتقديم منتجات عالية الجودة بأيدي طلابها.

وأكد أنّ الوزارة تعمل دائما على تطوير منظومة التعليم الفني وتحسين الصورة الذهنية عنها، والتي تساهم في تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في جميع المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

ووجّه الوزير بالتسويق لمنتجات الطلاب بصورة متميزة وأن يكون الهدف من المعارض تقديم منتجات بأيدي الطلاب يكون شعارها «صنع في مدارس مصر».

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلا عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.