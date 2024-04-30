وزير التعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض «ابدع واصنع» لطلاب المدارس الفنية

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة معرض طلاب المدارس الفنية «ابدع واصنع»، والذي يتمّ تنظيمه بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وناقش وزير التعليم مع الطلاب الابتكارات والمعارف المكتسبة من أعمالهم اليدوية التي يتمّ تنفيذها في المدارس الفنية طوال العام الدراسي.

ورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، عدد المدارس المشاركة في المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بمحافظة القاهرة تحت عنوان «ابدع واصنع»، وجاءت عدد المدارس المشاركة في المعرض كالآتي:

- 38 مدرسة صناعي في 18 تخصصًا صناعيًا.

- 7 مدراس فندقية في 3 تخصصات.

- 5 مدارس تجاري في 3 تخصصات.

- 3 مدارس زراعية في 3 تخصصات.

- مدرستان تكنولوجيا تطبيقية.

- 3 مدارس تعليم مزدوج داخل مصنع.