رئيس الغرف التجارية: فرص واعدة في التكامل بين الصناعة المصرية والبيلاروسية

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إنَّه يرحب بالإنابة عن 6 ملايين تاجر من الغرف التجارية المصرية برئيس مجلس وزراء بيلا روسيا والوفد المرافق له.

وأضاف الوكيل، خلال منتدى الاعمال البيلاروسي، أنَّه توجد فرص واعدة في التكامل بين الصناعة المصرية والبيلاروسية، وعلى المصانع المصرية استغلال العلاقات مع البيلاروسية، وعلى الجانب البيلاروسي استغلال تلك العلاقات توفير تكلفة النقل دون جمارك والتي تصل إلى 3 مليارات مستهلك.

وتابع «ادعوا الحكومتين لاتفاقية تجارة حرة مصرية بيلاروسية، ويجب على الشركات البيلاروسية الاستفادة من موقع مصر وإنشاء أماكن لوجستية لصادراتها، كما يجب أن نسعى إلى تنمية التعاون السياحي مع بيلاروسيا وندعو لفتح خط طيران مباشر بين الدولتين.

وأشار الى أنَّ مصر سعت الى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ووفرت العشرات من المناطق الصناعية واللوجستية وتنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية، مدعومة بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط مثل الكباري عابرة القارات، واليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات، ونموا ملحوظا في الاستثمارات بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية.