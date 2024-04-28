«الغرف التجارية»: تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 20% باستثناء التكييفات

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار أغلب السلع الغذائية الأساسية، شهدت تراجعا خلال الشهرين الماضيين، بنسب تتراوح ما بين 27 و36%، بعد استقرار سعر الصرف، وزيادة الإفراجات الجمركية للسلع ومدخلات الإنتاج.

انخفاض أسعار بعض المنتجات

وأشار «الشاهد» في بيان له، إلى انخفاض أسعار الزيت الخليط بمتوسط 35%، ليصل سعر اللتر حاليا إلى 65 جنيها، كما تراجعت أسعار اللحوم الهندية المستوردة من 340 جنيها للكيلو إلى 285 جنيها، والبرازيلي من 380 جنيها إلى 350 جنيها، أما اللحوم البلدية فقد شهدت انخفاضا من متوسط 400 جنيه إلى 350 جنيها للكيلو، بعد نزول أسعار الأعلاف من 31 ألف جنيه إلى 22.500 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار الدواجن الحية بنسب مرتفعة.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أن السكر الحر أصبح متوافرا في الأسواق، بمتوسط 36 جنيها، بعد أن تخطى مستويات 55 جنيها ولم يكن متاحا، بالإضافة إلى السكر التمويني بسعر 12.6 جنيه للكيلو، والسكر الإضافي على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها.

اجتماع مهم مع عدد من شركات الأجهزة الكهربائية

وأكد أنه جرى عقد اجتماع بحضور ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي مصانع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية؛ إذ جرى الاتفاق مع عدد من شركات الأجهزة الكهربائية على تخفيض الأسعار، وأعلنت شركة ميديا المالكة لشركة توشيبا خفض الأسعار بنسبة 20%، وعرض إضافى بخصم 5%، كما خفضت شركة فريش أسعار الأجهزة بنحو 20% على مرتين، وأعلنت خلال الاجتماع خفض إضافى 10% على الثلاجات، وأيضا خفضت شركة بوش أسعارها 20%، وذلك لجميع أنواع الأجهزة الكهربائية باستثناء التكييفات التي لن تشهد أسعارها انخفاضا خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعتها مثل النحاس؛ إذ شهد سعره ارتفاعا من 7800 دولارا للطن إلى 10 آلاف و500 دولار للطن.

استقرار سعر الصرف

ونوه المهندس أسامة الشاهد، إلى أن الغرفة في اجتماعات متواصلة مع باقي أعضاء الشعب المنتسبة لها، لبحث عناصر التكلفة والتخفيضات المتوقعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض الأسعار وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين، بعد أن نجحت الدولة في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتدبير احتياجات الشركات المنتجة محليا والمستوردين من العملة وبسعر منخفض.