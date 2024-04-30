آخر موعد لدخول حاملي تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية مكة: تنتهي خلال أيام

مع اقتراب موسم الحج المبارك للعام الهجري الجاري 1445، يزيد التساؤل حول آخر موعد لدخول حاملي تأشيرة الزيارة العائلية أو الشخصية إلى السعودية وخاصة مكة من أجل أداء مناسك الحج للقادمين من الخارج، وهو ما كشفه عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية.

آخر موعد لدخول الزيارات الشخصية والعائلية لمكة

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، لـ«الوطن» إنَّه يمكن لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها سواء العائلية أو الشخصية، الدخول بمدن المملكة ما عدا مكة في أي وقت لكنه يمنع مرور الزيارات في 4 مطارات من تاريخ 10 ذو القعدة 1445 الموافق 18 مايو 2024 حتى نهاية موسم الحج الموافق 18 مايو 2024 وحتى 10 ذو الحجة 1445 الموافق 16 يونيه 2024، مشيرًا إلى أنَّ المطارات الأربعة هم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي ومطار ينبع.

وحول آخر موعد لدخول الزيارات الشخصية والعائلية لمكة، أكد «حنفي» أن مكة خلال أيام تغلق دخول جميع الزيارات إليها وأمام المقيمين أيضا أي كان نوع الزيارة سواء «عائلية، شخصية، تجارية، عمل، سياحة» ولن يسمح لهم بأداء فريضة الحج، لافتا إلى أنَّه لا حج دون تأشيرة حج صريحة، أو تصريح حج للمقيمين بالمملكة السعودية.

آخر موعد تأشيرات العمرة

وفيما يتعلق بآخر موعد لدخول تأشيرات العمرة، كانت وزارة الحج والعمرة السعودية أكّدت تأشيرة العمرة للقادمين من خارج السعودية، تبلغ مدتها 3 أشهر، وتبدأ من تاريخ الدخول إلى السعودية، على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة، وتختلف حسب برنامج المعتمر، بحسب ما جاء في صحيفة «سبق» السعودية، مشددة الوزارة على أنَّ آخر موعد لدخول حاملي تأشيرة العمرة هذا العام هو 15 ذو القعدة 1445، فيما يكون آخر موعد للبقاء في السعودية لحامل تأشيرة العمرة هو تاريخ 29 ذو القعدة 1445.