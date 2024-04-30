السعودية تحذر من حالة الطقس في 3 مناطق: أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية

خرج المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، محذرا من حالة الطقس على عدد من المناطق، معلنا رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق الشرقية والرياض ومكة المكرّمة، متوقعا هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، حسب ما كشفت صحيفة «سبق السعودية».

تفاصيل حالة الطقس

وبحسب الصحيفة السعودية، أوضح مركز الأرصاد أن فترة الإنذار في الشرقية، التي تشمل محافظات «الخفجي والنعيرية وقرية العليا»، تستمر حتى الواحدة من صباح غد الأربعاء، فيما تنتهي بالرياض بمحافظات «الدوادمي والرين والقويعية وعفيف»، أما مكة المكرّمة بمحافظات «تربة ورنية» تنتهي في الحادية عشرة مساء اليوم.

وعن طبيعة الجو خلال فترة التحذير، توقع مركز الأرصاد سقوط أمطارٍ غزيرة متضمنة تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقُط البَرَد وجريان السيول وصواعقَ رعديّة.

حالة الطقس في السعودية

وفي الوقت ذاته، توقعت هيئة الأرصاد السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية».