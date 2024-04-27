هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح

كشفت هيئة كبار العلماء في السعودية عن قرار مهم للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وهي حالة واحدة لا يجوز فيها أداء المناسك المقدسة ويعتبر من يقوم بها آثم، وذلك بعد اجتماعها مع ممثللين من وزارات الداخلية والحج والعمرة والهيئة العامة لشئون الحرمين، فماذا يحدث؟.

حالة واحدة لا يجوز فيها أداء الحج

وبحسب هيئة كبار العلماء السعودية، فأنه لا يجوز أداء الحج 2024، دون الحصول على تصريح الحج من السلطات، والتي جعلتها الحكومة السعودية ملزمة، وحددت إجراءات محددة وميسرة لتسهيل المناسك على ضيوف الرحمن، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبحسب بيان هيئة كبار العلماء، فأنه بعد اجتماع مع مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة والهيئة العامة لشئون الحرمين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والذين أوضحوا مخاطر عدم الالتزام بإصدار تصريح الحج 2024، والتي قد تؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، بالإضافة إلى تأثر جودة الخدمات التي يتم تقديمها، بالإضافة إلى أنها تؤثر على خطط تنقل الحجاج وتفويجهم خلال المشاعر.

تصريح الحج 2024

وقالت هيئة كبار العلماء، إن السلطات ألزمت الراغبين في أداء المناسك المقدسة، وهي تصريح الحج 2024، وذلك وفق الشريعة الإسلامية التي تطالب بالتيسير على ضيوف الرحمن في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم.

وأضافت أن تصريح الحج جاء لتنظيم الحجاج، خاصة في ظل اقبال جموع كبيرة من المسلمين من جميع دول العالم، وحتى يتمكنوا من أداء المناسك بسكينة وسلامة، وهو مقصد شرعي وصحيح، أقرته أدلة الشريعة وقواعدها.

وشددت هيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح، ومن يفعل فأنه أثم، وذلك لمخالفته أمر ولي الأمر، مؤكدين أن هذا التصريح ما صدر إلا للمصلحة العامة، وهي دفع الضرر لعموم الحجاج، مضيفة أن الحج فريضة على كل مسلم، وإذا لم يتمكن الحاج من استخراج تصريح الحج، فأنه في حكم غير المستطيع.