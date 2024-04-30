رئيس «مياه المنيا» يحضر احتفالية تكريم 146 من حفظة القرآن الكريم

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا الاحتفالية السنوية لتكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأسرهم، بحضور المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تشكيل لجنة لاختبار المتقدمين من مديرية أوقاف المنيا

وصرّح رئيس «مياه المنيا» بأنّ الاحتفالية تأتي تكريمًا للعاملين بالشركة وأبنائهم، الذين اجتهدوا في حفظ كتاب الله، مشيرًا إلى أنّ هذه المسابقة تعقد كل عام في شهر رمضان الكريم.

وأكّد تشكيل لجنة لاختبار المتقدمين من مديرية أوقاف المنيا، تحت إشراف الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود توفيق رئيس اللجنة، مشيرًا إلى تكريم 146 حافظًا لكتاب الله.

وأوضح أنّ الشركة تعمل على مشاركة العاملين بها في كافة المناسبات، ومكافأتهم في جميع المجالات لتشجيعهم وتحفيزهم.

تكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين وأسرهم

وقدّم الشيخ وكيل «أوقاف المنيا» الشكر لشركة المياه لرعاية هذا الحدث، وكذلك للشيوخ المشاركين في التقييم، مؤكدًا حرص المديري على مشاركة كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لمثل هذه الفعاليات، التي من شأنها تحفيز حفظة كتاب الله.

وفي ختام الحفل جرى تكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين وأسرهم، وذلك لتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، ولغرس الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة، بعيدًا عن التشدد أو الأفكار الضالة والمنحرفة.