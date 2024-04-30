رئيس الوزراء: إطلاق حزم من الحوافز لتشجيع الاستثمار مع الجانب البيلاروسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه توجد فرص واعدة بين مصر وبيلاروسيا في ظل القناعة الراسخة في دور القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تزامنا مع ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره البيلاروسي اليوم، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير سبل التعزيز وتمهيد الطريق لها وإزالة ما يقف أمامها من عقبات وتعزيز التعاون أولية قصوى.

وتابع: تسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص، لذا قدمت حزمة من التيسيرات لتبسيط الإجراءات عبر المستثمرين وسن حزمة من التشريعات، ومنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تعمل في أنشطة ذات أولوية الدولة المصري، مع تشجيع الاستثمار المباشر وإطلاق حزم من الحوافز الاعفاء من الضرائب واسترداد 50%، والاستفادة من برنامج دعم الصناعات،

واستكمل: انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري البيلاروسي يوفر المناخ الملائم لتنمية العلاقات الثنائية الشاحنات والجرارات، وتعزيز التعاون الصناعي ونتطلع الى مضاعفة التبادل التجاري بين البليدين وحرص القيادة السياسية في البليدين على تعزيز تلك العلاقات بجانب توفر الايدي العاملة الماهرة ووسائل النقل المتطورة، وربط بورصة السلع المصرية ببورصة السلع البيلاروسية.