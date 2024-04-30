رئيس وزراء بيلاروسيا: نستورد من مصر النسيج والأدوية والموالح

قال رئيس الوزراء البيلا روسي ومان جولوفتشينكو، إن هناك فرصا كبيرة لزيادة وتيرة التبادل التجاري مع مصر في الشهور الأولى من هذا العام، مؤكدا بذل جهود في العمل المشترك الذي يقوم به رجال الأعمال، من توريد المعدات الزراعية والكيماويات والورق، وكل المستوردين المصريين يعرفون إمكانيات البيلاروس.

وأضاف رئيس الوزراء البيلاروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «نستورد من مصر النسيج والأدوية ومستحضرات التجميل والموالح، ونعمل على تذليل العقبات، ونهتم بالتعاون بين مصر وروسيا ويجب استغلال تلك الفرص، وسنحدد المشرعات الكبيرة التي نبدأ بها قاطرة التعاون مثل صفقات التجارة البينية».

وأوضح رئيس الوزراء البيلاروسي أنه سيكون هناك مخزون للحبوب البيلاروسية على أرض مصر، ولدينا الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لفعل ذلك، قائلا: «أدعو الشركات المصرية للعمل فى السوق البيلاروسي»، مؤكدا أنه في مجال التعليم كذلك يوجد تعاون مباشر بين أكاديمية البحث العلمي المصرية ونظيرتها البيلاروسية، وتم إنشاء مركز في مصر للتبادل التعليمي.