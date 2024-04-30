استقرار أسعار الذهب العالمية والأنظار صوب قرار «الفيدرالي»

استقر الذهب بالقرب من 2330 دولارًا للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء، مع انتظار الأسواق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وينتظر المستثمرون دلائل حول الموقف النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى تخفيف التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، في حين أن قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي تتوافق مع التوقعات، مما يشير إلى الضغوط التضخمية المستمرة، فقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي، وهو أضعف توسع خلال عامين، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما كان أقل مرونة مما كان يعتقد سابقًا، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «trading economics».

سعر الذهب عالميا

ومن المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 5.25٪ إلى 5.5٪، ويتوقع معظم المتداولين حاليًا خفض سعر الفائدة الفيدرالي مرة واحدة فقط لهذا العام، وهو انخفاض عن الثلاثة المتوقعة سابقًا، إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، ومع ذلك، ظل الذهب مدعومًا بالطلب المادي القوي من الصين والمخاطر الجيوسياسية المتزامنة في الشرق الأوسط.

توقعات سعر الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 في أبريل 2024. وارتفع سعر الذهب 252.46 دولار للأوقية أو 12.24% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2373.30 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2443.81 دولار خلال 12 شهرًا.