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«الذهب العالمي»: انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر إلى 13.2 طن خلال 3 أشهر

كتب:

مارينا رؤوف
12:56 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
مجلس الذهب

مجلس الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي، عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضا بنسبة 17% عن الربع الأول من 2023، الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن،  ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

مجلس الذهب العالمي

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان، لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023 الذي سجل 7.7 طن، وجاءت أفضل من مشتريات الربع الأخير من العام الماضي عند 6 أطنان. 

مشتريات السبائك والعملات الذهبية

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2024، فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة انخفاض 36%، بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.

ويرى تحليل جولد بيليون أن الهبوط الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهب يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتلاشي أزمة العملة، واختفاء السوق السوداء، وتوقف المضاربة على الذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية

وكشف تحليل جولد بيليون أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية قد تخطى مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام، ما يعني عودة الأمور لطبيعتها في سوق الذهب بمصر. 

الطلب على المشغولات الذهبية

وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل إلى 42 طن خلال الربع الأول، إذ تخطى الطلب الضعيف في كل من الامارات (- 10%) والسعودية (- 12%)، والتحسن الذي شهدته مصر (+ 3%).

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.