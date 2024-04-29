توقعات سعر الذهب عالميا قبل قرار «الفيدرالي» حول الفائدة الأمريكية

حالة من التذبذب يشهدها قطاع الذهب حول العالم، لتأتي توقعات سعر الذهب على خلفية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المنتظر حول الفائدة الأمريكية منتصف الأسبوع الحالي، بمواصلة الانخفاض بعد التراجع الأسبوعي الذي سجله الذهب مؤخرا، قبيل اجتماع البنك الأخير.

سعر الذهب يعتمد على قرار سعر الفائدة الأمريكية

وتعتمد توقعات سعر الذهب تعتمد بشكل كبير على سعر الفائدة الأمريكية، إذ هبط مؤخرا، سعر المعدن الأصفر بنسبة وصلت لـ0.8% عقب تراجعها لأكثر من 2% الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مقاييس التضخم لدى البنك المركزي الأميركي بوتيرة سريعة خلال شهر مارس الماضي.

توقع متداولو عقود المقايضات كذلك خفض 1% فقط بأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، وهذا أقل كثيرا عن الـ6 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية والتي كانت متوقعة بداية العام، إذ أنه عادة ما تكون أسعار الفائدة مرتفعة بشكل سلبي بالنسبة للذهب.

وتميل أسعار الذهب لخسارة أسبوعية عقب تزايد المخاوف من التضخم الأمريكي، حيث فقد الذهب كذلك بعض الدعم مع وجود تراجع من الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا، وكثف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجهود من أجل عقد هدنة ضمن الاجتماعات المقررة بالشرق الأوسط، اليوم.

وارتفع سعر الذهب بنحو 13% منذ بداية العام، ليسجل رقم قياسي جديد منذ بداية أبريل الجاري، بالرغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أجّل تخفيضات سعر الفائدة، حيث ارتبط صعود المعدن الثمين بمشتريات البنوك المركزية والطلب القوي من الأسواق الآسيوية خاصة الصين، بجانب تصاعد التوترات الجيوسياسية من أوكرانيا وحتى الشرق الأوسط.

وتراجع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% لـ2329.50 دولار للأونصة، بعد تسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ منتصف مارس، حيث ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1%، عقب تسجيل ارتفاعين أسبوعيين.