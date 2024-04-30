خبير دولي: بيلاروسيا دولة لها ثقل في شرق أوروبا.. ومصر بوابة أفريقيا

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ في العلاقات الدولية، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المنتدى البيلاروسي المصري، تدل على متانة العلاقات بين البلدين، التي جرى التأسيس لها بشكل جيد، خاصة مع الزيارات المهمة والمتبادلة بين البلدين.

وخلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» أضاف فارس أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي زار بيلاروسيا عام 2019، ورئيس بيلاروسيا زار القاهرة عامي 2017 و2020، ما يشير إلى الثقة المتبادلة والقوية بينهما، في إطار الحرص على زيادة روابط العلاقات القوية على المستويين السياسي والاقتصادي، بما يحقق النتائج المرجوة من هذه العلاقة.

وأكد أنَّ بيلاروسيا دولة لها أهمية وثقل في شرق أوروبا، وتتفوق كثيرا في الصناعات المختلفة، والدولة المصرية هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، وبيلاروسيا تنظر للقاهرة من زاوية الأهمية الاستراتيجية لها والعلاقات الثنائية بينهما تاريخية، وتنتقل إلى نطاق أكثر رحابة.