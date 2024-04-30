مواعيد صرف مرتبات مايو للموظفين من ماكينات ATM (مستند)

أعلنت المصالح والجهات والوحدات الإدارية التابعة لجهاز التنظيم والإدارة، مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024، وفقا للمنشور الذي تلقته وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارة المالية، وتطبيق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، لتخفيف التزاحم على ماكينات «ATM» الصراف الآلي.

صرف مرتبات شهر مايو 2024

ووضع المنشور الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية برقم 22 لسنة 2024، حصلت «الوطن» على نسخة منه، جدولا لصرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات «ATM»، بالإضافة إلى صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف المرتبات

ونص المنشور على أنه في إطار جهود وزارة المالية نحو التيسير على العاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظا على التدفقات النقدية للخزانة العامة، ووفقا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور وزارة المالية رقم 11 لسنة 2018، فقد وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكل الجهات الحكومية لشهر مايو 2024 وفقًا للمواعيد التالية:

أولًا: صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات الـATM وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات، وما في حكمها على مدار 5 أيام كما يلي:

الخميس 23 مايو 2024

الأحد 26 مايو 2024

الاثنين 27 مايو 2024

الثلاثاء 28 مايو 2024

الأربعاء 29 مايو 2024

ثانيا: صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين قبل شهر مايو 2024 وهي «حوافز - مكافآت - بدلات - كل المتغيرات» على مدار 3 أيام، وهي:

الأربعاء 8 مايو 2024

الخميس 9 مايو 2024

الأحد 12 مايو 2024.