«المالية»: صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 24 أغسطس الجاري

أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة، حيث تقرر بدء صرف المرتبات بداية من يوم الخميس 24 أغسطس الجاري وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2023

وحددت الوزارة أول أيام صرف مرتبات أغسطس 2023 ليصبح الخميس 24 من الشهر نفسه، للعاملين بوزارات المالية، والخارجية، والتخطيط، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والزراعة، والكهرباء، والتعاون الدولي، والعدل، والتعليم العالي، والمديريات الخدمية في المحافظات، وجميعهم يحصل على الراتب في أول أيام الصرف.

موعد صرف المرتبات للعديد من الوزارات

ويتم استكمال صرف المرتبات أيام 27 و28 و29 أغسطس، وذلك بالنسبة لوزارات الإنتاج الحربي والداخلية، وشؤون مجلس النواب، والصحة، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والمديريات الخدمية بالمحافظات.